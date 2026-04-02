MLB》洋基火球新星6.1局賞7K無失分優質好投 條紋軍2轟擊退水手

洋基25歲火球新星施利特勒。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基25歲火球新星施利特勒（Cam Schlittler）今天交出6.1局賞7次三振無失分的優質好投，前MVP強打高德施密特（Paul Goldschmidt）敲三分彈、萊斯（Ben Rice）也貢獻一發陽春砲，洋基最終在客場以5比3擊敗水手。這次雙方的3連戰，洋基拿到2勝1敗，條紋軍開季打出5勝1敗的佳績。

施利特勒此戰先發6.1局僅用79球，其中有58顆好球，只被敲2安，狂賞7次三振，連續解決最後面對的15名打者，摘本季第2勝，此戰最快丟到98.2英哩（約158公里）。施利特勒開季2場共11.2局無失分，防禦率仍是完美的「0」。

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洋基老將高德施密特開轟。（路透）

洋基首局靠萊斯的關鍵二壘安打先馳得點，第6局38歲老將高德施密特擊出左外野三分砲、這也是他本季首轟。但洋基明星後援多法爾（Camilo Doval）第8局不穩，被敲2安、丟1次保送，留下滿壘局面，讓洋基終結者貝納（David Bednar）緊急登板，仍被水手重砲羅里（Cal Raleigh）敲適時安失掉2分。

萊斯在9局上擊出陽春砲添加保險分，今年首轟也出爐。水手9局下靠坎佐內（Dominic Canzone）適時安打追回1分，最終洋基仍守住勝利。貝納後援1.1局被敲3安失1分，摘得本季第3次救援成功，賽後防禦率為2.70。

水手明星強投柯比（George Kirby）主投6局失4分，賞6次三振、丟3次保送，吞本季首敗，賽後防禦率為3.75。

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