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MLB》海盜塞揚5局好投飆159KM！打線支援擊敗紅人收下2連勝

2026/04/02 08:52

史基斯掛帥繳出5局失1分好投，拿下本季首勝。（路透）史基斯掛帥繳出5局失1分好投，拿下本季首勝。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕海盜與紅人3連戰的最後一場比賽，海盜派出塞揚王牌史基斯（Paul Skenes）掛帥先發繳出5局好投，再加上打線支援，幫助球隊以8：3拿下2連勝，系列賽2勝1敗也拿下勝利。

本場比賽史基斯還沒上場投球，打線就給予他分數援護。1局上半克魯茲（Oneil Cruz）在壘上有兩名跑者的情況下，鎖定紅人先發阿博特（Andrew Abbott）的曲球掃出右半邊方向的全壘打，幫助球隊先馳得點。

有了打線幫忙，史基斯更能發揮宰制力，前3局投球未讓紅人擊出安打，雖然在4局下半因為被克魯茲（Elly De La Cruz）以及洛爾（Nathaniel Lowe）敲安失掉分數，但下一局找回狀態力保不失，帶著勝投資格完成任務退場休息。

海盜打者沉寂4個半局後，6局上半把握對方投手控球不穩擠回1分，但下個半局接替史基斯登板的蒙哥馬利（Mason Montgomery）被代打的蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）夯出兩分砲，讓分數頃刻間只剩1分差距。

比賽一路到9局上半，紅人換上終結者帕岡（Emilio Pagán）試圖咬住分差，但今天卻狀態卻差強人意，開局累計被打兩支安打、投出觸身球保送，甚至還有1次暴投掉分，隨後雷諾斯（Bryan Reynolds）相中直球也一棒炸裂，單局灌進4分奠定勝基，下個半局索托（Gregory Soto）3上3下關門成功，收下勝利。

史基斯今天用77球投完5局，其中51顆為好球，被敲3支安打失掉1分，送出5次三振與2次保送，直球均速97.6英里（約157.1公里），極速則來到98.8英里（約159公里），拿下本季首勝；後面接替的蒙哥馬利、馬特森（Isaac Mattson）與羅倫斯（Justin Lawrence）拿下中繼成功。

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