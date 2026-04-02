MiLB》超棒！台灣英雄「費仔」火力大爆發 猛夯雙響砲、OPS高達1.357

費爾柴德。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕效力守護者3A的台灣混血強打「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）今天火力大爆發，單場轟出雙響砲，手感絕好調。

費仔先前代表台灣征戰經典賽一炮而紅，總共出賽4場，打擊率2成50，敲2轟外帶6分打點，跑出3盜，扮演攻擊要角，加上帥氣外型，圈粉許多球迷。

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今天交手海盜3A，費爾柴德扛第6棒DH，2下首打席就敲出中外野陽春砲，本季首轟出爐，擊球初速102.2英哩、飛行距離386英呎。

費仔4下選到保送，6下敲二壘平飛球出局，8下迎來第四打席，費仔再度把球送出中外野大牆，打出陽春彈、單場雙響砲，擊球初速102.7英哩、飛行距離392英呎、仰角30度。

費仔全場3打數敲2安都是全壘打，進帳2打點，選到1保送，賽後打擊率0.357、攻擊指數高達1.357，終場守護者3A以6：1贏球。

Stu x 2!



Columbus Clippers OF Stuart Fairchild connects on his 2nd solo HR of the night in the 8th inning for Columbus a 392 foot shot 102.7 mph off the bat vs Indianapolis. #GuardsBall pic.twitter.com/uyzv9Se75C — Guardians Prospective （@CleGuardPro） April 2, 2026

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