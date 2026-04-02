MLB》馬林魚王牌上演「梅達斯完封勝」！賽後曝心境：我經歷了好多...

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚今天靠著塞揚王牌「魚王」阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara）上演「梅達斯（Maddux）完封勝」，幫助球隊以10：0擊敗白襪，開季6場比賽只輸掉1場，賽後也坦白自己的心境。

2022年拿下國聯塞揚獎的阿爾坎塔拉，在2024年因動手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery，俗稱TJ手術）整季報銷後，去年總算擺脫傷勢，雖然在明星賽前仍投得跌跌撞撞，不過下半季找回狀態，使他今年賽季依舊擔綱開幕戰先發的重任，面對洛磯7局無責失分奪勝。

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而今天迎戰白襪更是找回塞揚實力，完投9局僅被敲出3支安打沒有失分，飆出7次三振且沒有保送，用球數甚至只有93球，這除了是他生涯第5次的完封勝之外，也是他自從美國時間2019年5月19日後，再度上演用球數不到100球且完投完封的「梅達斯完封勝」。

阿爾坎塔拉賽後坦言，自己這段時間經歷了好多事情，「去年我開季的表現不好，但下半季對我來說已經夠好了，雖然很多人都說了很多關於我的閒話，但我試著不要想太多，只想上場專心幫助我的隊友贏下比賽，每當輪到我先發就全力以赴。」

打線部分，馬林魚也是火力全開，全場敲出多達13支安打，包括希克斯（Liam Hicks）和羅培茲（Otto Lopez）皆有開轟表現，一舉擊潰對手。

阿爾坎塔拉今天僅用93球就投出完投完封，達成「梅達斯完封勝」。（美聯社）

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