MLB》曾單場6次判決被推翻 資深主審遭161公里擦棒球擊中傷退

主審巴克納傷退。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人今天在主場以8比2擊敗光芒，但此戰比賽的資深主審巴克納（C.B. Bucknor）不慎被一顆擦棒界外球擊中面罩，讓他當場退場接受治療。

此戰2局上2出局，釀酒人火球男米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski）丟一顆時速100.2英哩的速球，光芒打者福特斯（Nick Fortes）在2好1壞時擊出擦棒球，卻不慎打中巴克納的面罩，讓巴克納當場跪在地上、無法起身。

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釀酒人防護員趕緊上場觀察狀況，最後巴克納傷退，由一壘審C.費爾柴德（Chad Fairchild）接任主審。

此戰交出6局失2分的米蕭羅斯基坦言，「那真的很糟，看到有人被那樣打到，一點都不好受。

現年63歲的巴克納在大聯盟執法22年，由於大聯盟今年導入電子好球帶系統（ABS）挑戰制度，先前紅襪隊與紅人之戰，巴克納單場遇8次挑戰，結果有6次推翻判決。

CB Bucknor took a foul ball to the mask and was in visible pain.



He left today’s game as he may have a concussion. pic.twitter.com/YHuluPblER — js9innings （@js9inningsmedia） April 1, 2026

主審巴克納。（法新社）

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