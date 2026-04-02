MLB》忘記出局數、遭牽制逮到 領97億的大都會林多釀低級失誤！

林多。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕大都會32歲明星游擊手林多（Francisco Lindor）今天攻守「恍神」，不但忘記出局數，還在壘包上被牽制出局。大都會最後延長賽11局以1比2敗給紅雀。對於忘記出局數，林多賽後坦言，「這是不可原諒的。」

1局下紅雀1出局攻占一壘，伯勒森（Alec Burleson）敲游擊方向滾地球，林多接到球後自踩二壘封殺，他以為是第3個出局數，當下準備要走向休息室，卻發現只是第2個出局數，錯失雙殺機會，讓大都會先發右投佩洛塔（Freddy Peralta）首局多丟5顆球。

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接著6局上林多靠對手失誤上壘，紅雀左投利柏拉托（Matthew Liberatore）這時牽制一壘，讓林多完全來不及反應就被牽制出局。但下一棒的大都會強打索托（Juan Soto）擊出右外野陽春砲，卻也讓大都會少了關鍵1分。

林多全場4支0、選到1次保送，開季6場比賽共21打數僅出現3安，打擊率為1成43。林多是在2021年與大都會簽10年3.41億（約新台幣97.3億）延長大約，今年是雙方合約第5年；而佩洛塔主投5.1局被敲3安失1分，賞7次三振，開季2場先發拿到1勝，賽後防禦率為4.35。

紐約媒體《SNY》報導，林多受訪坦言，「我犯了一個錯，可能讓佩洛塔多投一局，因為那之後他必須多丟幾球。這是不可原諒的。他原本可以投到6局、甚至7局。我就是忘記出局數。

大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）也提到林多開賽忘記出局數的狀況，「那顆滾地球是完全沒有藉口的失誤，他自己也會第一個承認這點。」

It has not been Francisco Lindor’s day so far. He forgot how many outs there were and got caught wondering off first base pic.twitter.com/13RDHJy0Um — js9innings （@js9inningsmedia） April 1, 2026

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