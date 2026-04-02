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MLB》山本由伸6局好投吞敗 大谷翔平連37場上壘寫新高、開季6戰0長打

2026/04/02 10:48

山本由伸。（路透）山本由伸。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本強投山本由伸今天交出6局失2分的優質好投，日本巨星大谷翔平全場3支0、吞2次三振，最終道奇在主場以1比4敗給守護者。山本由伸吞本季首敗。

山本由伸開賽讓對手6上6下，第3局先被守護者施尼曼（Daniel Schneemann）敲二壘安打後，這時施尼曼盜上三壘，加上道奇明星捕手史密斯（Will Smith）發生傳球失誤，讓守護者先馳得點。山本接著被阿里亞斯（Gabriel Arias）敲陽春砲，單局失掉2分。

第4局山本由伸製造1次雙殺打，讓該局形成另類3上3下。山本第5局遇到2出局一、二壘有人的局面，他讓守護者球星史蒂芬‧關（Steven Kwan）敲左外野飛球出局，化解失分危機。第6局山本由伸先丟觸身球，接著讓守護者強打拉米瑞茲（José Ramírez）敲飛球出局，再用雙殺打解危，完成投球工作。

守護者第8局2出局攻占一壘，道奇這時換明星後援左投史考特（Tanner Scott）登板，卻被拉米瑞茲擊出兩分砲，擴大雙方分差。

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

道奇8局下靠2安，1出局攻占二、三壘，弗里蘭（Alex Freeland）吞三振，守護者換左投薩布羅斯基（Erik Sabrowski）登板，只用3球就三振大谷翔平，道奇無功而返。道奇MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）9局下擊出陽春砲打破鴨蛋，最終道奇仍吞下敗仗。

總計山本由伸先發6局用87球，其中有52顆好球，被敲4安包含1轟，失掉2分，賞2次三振、丟1次保送，賽後防禦率為3.00，山本吞本季首敗。

大谷翔平全場3打數沒有敲安，選到1次保送、吞2次三振，另有1次雙殺打，賽後打擊率1成67，大谷翔平開季前6場共18打數僅3安都是短程安打，全壘打和打點、長打都尚未開張。這是大谷翔平跨季連37場上壘寫生涯最佳。

道奇打線全場5安，帕赫斯（Andy Pages）一人就包辦3支安打，團隊合計吞12次三振。

守護者右投威廉斯（Gavin Williams）主投7局狂飆10次三振，僅被敲2安無失分，摘本季首勝，賽後防禦率為2.25。

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