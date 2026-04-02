自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》布朗43分、塔圖姆大三元 塞爾提克首節轟53分痛宰熱火寫紀錄

2026/04/02 10:14

布朗。（美聯社）布朗。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕塞爾提克今在邁阿密火力全開，首節就轟下53分打破隊史紀錄，以147：129擊敗熱火，布朗（Jaylen Brown）攻下43分，塔圖姆（Jayson Tatum）則完成回歸以來首次的大三元。

布朗今開賽手感就相當火燙，單節11投8中獨攬20分，豪瑟（Sam Hauser）外線5投5中轟下17分，團隊首節外線15投11中拿下53分，締造隊史首節得分紀錄，也是1954-55年啟用24秒進攻時限以來聯盟首節得分第二高的紀錄。

帶著20分領先進入次節的塞爾提克打完前兩節握有80：57的大幅優勢，易籃後南灘大軍反撲，在米契爾（Davion Mitchell）帶領下打出45：32一波流，在第四節開始前追到只剩10分差。

赫爾羅（Tyler Herro）末節開局的三分彈一度幫助熱火將差距縮小至只剩個位數，但綠衫軍很快回應一波7：0止血，終場以18分差踢館成功。

布朗今29投17中拿下43分、7助攻，塔圖姆挹注25分、18籃板，11助攻，完成生涯第5次，也是從阿基里斯腱傷勢回歸後的第一次大三元，豪瑟三分球7投5中進帳23分，奎塔（Neemias Queta）16分、11籃板。

熱火方面，艾德巴約（Bam Adebayo）轟全隊最高29分，另有10籃板，米契爾外線10投5中拿下21分，赫爾羅與拉爾森（Pelle Larsson）各拿18分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中