NBA》布朗43分、塔圖姆大三元 塞爾提克首節轟53分痛宰熱火寫紀錄

布朗。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕塞爾提克今在邁阿密火力全開，首節就轟下53分打破隊史紀錄，以147：129擊敗熱火，布朗（Jaylen Brown）攻下43分，塔圖姆（Jayson Tatum）則完成回歸以來首次的大三元。

布朗今開賽手感就相當火燙，單節11投8中獨攬20分，豪瑟（Sam Hauser）外線5投5中轟下17分，團隊首節外線15投11中拿下53分，締造隊史首節得分紀錄，也是1954-55年啟用24秒進攻時限以來聯盟首節得分第二高的紀錄。

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帶著20分領先進入次節的塞爾提克打完前兩節握有80：57的大幅優勢，易籃後南灘大軍反撲，在米契爾（Davion Mitchell）帶領下打出45：32一波流，在第四節開始前追到只剩10分差。

赫爾羅（Tyler Herro）末節開局的三分彈一度幫助熱火將差距縮小至只剩個位數，但綠衫軍很快回應一波7：0止血，終場以18分差踢館成功。

布朗今29投17中拿下43分、7助攻，塔圖姆挹注25分、18籃板，11助攻，完成生涯第5次，也是從阿基里斯腱傷勢回歸後的第一次大三元，豪瑟三分球7投5中進帳23分，奎塔（Neemias Queta）16分、11籃板。

熱火方面，艾德巴約（Bam Adebayo）轟全隊最高29分，另有10籃板，米契爾外線10投5中拿下21分，赫爾羅與拉爾森（Pelle Larsson）各拿18分。

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