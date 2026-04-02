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NBA》近況火燙！亞歷山大沃克砍32分 助老鷹擊潰魔術、近19場只吞2敗

2026/04/02 10:59

亞歷山大沃克。（美聯社）亞歷山大沃克。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天作客迎戰魔術的老鷹，靠著亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）的領軍之下，幫助球隊以130：101收下3連勝，近19場比賽拿下17勝，雙方結束例行賽的4場交手，通通都由老鷹獲勝。

首節由於老鷹發生8次犯規，因此即便魔術的命中率普通、三分外線9投更是只有1中，但9次罰球機會投進7顆，仍幫助魔術取得領先優勢。

不過第1節結束後，老鷹開始找回進攻手感，次節團隊24次出手投進多達17次，命中率高達70.4%狂砍47分，其中亞歷山大沃克包括三分5投3中在內，單節8中6外帶2罰攻下17分，大幅拉開分數差距。

易籃後，老鷹輪到丹尼爾斯（Dyson Daniels）跳出來領軍，在第3節一人得到11分，一度幫助球隊領先多達31分，即便進到決勝節也不給對手機會，最終穩穩收下比賽勝利。

亞歷山大沃克今天砍下32分為全場最高，強森（Jalen Johnson）打出18分14籃板8助攻的表現，丹尼爾斯15分13籃板繳出雙十成績；魔術部分，得團隊最多17分的是替補上陣的肯恩（Jamal Cain），巴恩（Desmond Bane）與卡特（Wendell Carter Jr.）皆挹注14分，華格納（Franz Wagner）傷癒復出首戰得到12分。

老鷹目前以44勝33敗位居東部第5名，而近10場比賽只拿下2勝的魔術則是以40勝36敗排名第9，與第6名的七六人只有2場勝差，目標力拚直接前進季後賽首輪。

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