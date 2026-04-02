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NBA》回歸日近了！柯瑞今參與賽前練投 自認感覺很棒（影音）

2026/04/02 10:22

柯瑞。（法新社）柯瑞。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）因為「跑者膝」傷勢已經缺陣達25場，目前他已經開始進行實戰對抗訓練，今天勇士和馬刺之戰賽前，他也和隊友們一起練投，狀態看似不錯。對於參與5對5對抗後狀況如何？柯瑞認為感覺很棒，希望能夠保持下去。

柯瑞因為膝蓋傷勢自1月底缺陣至今，而最新消息指出，他在昨天已經參加了一場5對5的實戰對抗賽，這是他受傷後的首次參與實戰對抗，因此球隊仍計劃讓他參加另一場對抗賽，並在週末前進行另一次評估。

對於柯瑞狀況，勇士主帥柯爾說：「他看起來狀態不錯。」柯爾提到，大家都說他狀態很好，感覺也不錯，「接下來幾天我們還會再進行一場隊內對抗賽，那是下一步。」目前外媒推估，勇士和火箭一戰可能是他計畫復出的一役，不僅如此，今天勇士和馬刺一戰賽前，柯瑞在球迷面前進行投籃練習，外媒認為是個好兆頭，

由於勇士確定得打附加賽，無論是柯瑞本人或是球隊和醫療團隊都認為，他需要3、4場比賽來準備附加賽，因此和火箭的比賽看起來像是決定柯瑞本賽季是否回歸的關鍵一戰。

「我們讓他復出不只是為了打這場附加賽，」柯爾說，「他需要打幾場比賽，給他一些時間來適應，這樣才能讓他恢復狀態，而且我們的比賽場次也不多了。」不過，柯瑞若在未來幾天出現不適的狀態，球隊仍可能阻止他復出，即便他本人未考慮過賽季報銷這回事。

「感覺很棒。」柯瑞在參與5對5對抗賽後告訴媒體，「感覺一切都按計劃進行，但這種訓練總是充滿變數，因為我不知道膝蓋會有什麼反應，之前幾次嘗試恢復到5對5訓練時，膝蓋的反應都不太合適。我現在的狀態正合適，希望能保持下去。」

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