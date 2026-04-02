MLB》史上首次「ABS再見三振」 金鶯投手訝異：以為不是好球...

大聯盟史上首次的「ABS再見三振」。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今年賽季起全面導入電子好球帶系統（ABS）挑戰制度，金鶯今天與遊騎兵之戰，出現大聯盟史上首見的「ABS再見三振」，讓金鶯以8比3贏球。金鶯投手蘇亞雷斯（Albert Suarez）賽後受訪坦言，當下以為不是好球。

9局下2出局，球數來到2好1壞時，金鶯投手蘇亞雷斯（Albert Suarez）投出一顆95.2英哩的外角四縫線速球，起初主審岡薩雷茲（Manny Gonzalez）判定為壞球，金鶯捕手巴薩由（Samuel Basallo）提出挑戰，結果顯示為好球，讓遊騎兵打者卡特（Evan Carter）吞再見三振，這也成為自ABS啟用以來，第一次透過改判好壞球來結束比賽。

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「我們在比賽最後還有2次挑戰機會。所以我就想，『為何不用呢』？」巴薩由透過翻譯表示，「與其留著最後可能根本用不到，不如用掉看看結果。」

金鶯投手蘇亞雷斯（左）。（美聯社）

金鶯隊官網指出，球隊在開季前6場比賽中，共14次ABS挑戰，有12次成功。巴薩由開季至今提出4次挑戰，有3次成功。

金鶯總教練阿爾伯納茲（Craig Albernaz）指出，第9局有提醒球員可以挑戰好壞球，「我跟他說，『我們還有2次機會，你可以用1次。』所以我很高興他用了。」

蘇亞雷斯賽後受訪說，「我原本不覺得那是一顆好球，但他提出挑戰後，我就想『好吧，看看結果如何』。幸好最後我們成功了。」

現年36歲的蘇亞雷斯擁有5年大聯盟資歷，他曾在2019年至2021年轉戰日職養樂多燕子，2022年至2023年轉戰韓職三星獅。對於大聯盟本季導入ABS系統，蘇亞雷斯笑說，「經過今天這一幕，我想自己更喜歡這個制度了。」

「這真是太掃興了。」卡特說，「我覺得我們很多人都還在努力適應新的好球帶，顯然透過測量與判定方式，這跟我們過去習慣的好球帶不一樣，他當時是判壞球。身為捕手和投手來說，當然會很開心能拿到這個判決；但對打者來說，就會覺得『這真的很糟』。」

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