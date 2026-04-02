MLB》守護者26歲先發封鎖道奇擺脫首戰陰霾！教頭大讚：進步非常多

威廉斯今天封鎖道奇打線。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕克里夫蘭守護者26歲右投威廉斯（Gavin Williams）今天封鎖洛杉磯道奇打線，以4：1獲勝，而在賽前總教練瓦格特（Stephen Vogt）受訪時也透露子弟兵經過本季首戰不穩後所做的改變。

威廉斯本季的首場出賽面對水手，雖然繳出5局失3分7K的表現，但也投出了6次的保送，控球不穩導致吞下今年第1敗。

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今天面對世界大賽衛冕軍道奇，威廉斯擺脫出師不利的陰霾，用了85球主投7局，僅被帕赫斯（Andy Pages）敲出2支安打沒有失分，狂飆10次三振並投出3個保送，直球均速97.2英里（約156.4公里），最快達到99.4英里（約160公里），強力封鎖道奇打線拿下本季首勝。

本場比賽是威廉斯生涯第5次繳出至少10K的表現，而根據大聯盟官網撰文表示，他也成為自2008年沙巴西亞（CC Sabathia）以及2017年克魯伯（Corey Kluber）後，隊史第3位面對道奇單場投出雙位數奪三振的選手。

從單場6BB到7局10K無失分，調整的過程也被守護者總教練瓦格特看在眼裡，他賽前表示威廉斯經過第1場比賽後，持續專注在加強控球，「你可以問問看捕手黑吉斯（Austin Hedges），他真的進步非常多，他不再怯場、更加了解到自己是什麼類型的球員。」

瓦格特持續補充道：「我們漸漸開始看到Gavin展現自我，他能夠在完成投球後立即說出自己的狀況，並知道自己需要改進的地方，這就是隨著比賽經驗增加而累積的成熟度，Gavin現在正確實做到這一點。」

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