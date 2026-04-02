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中職》4.11、12統一獅在亞太球場 舉行劉芙豪、曾智偵背號引退儀式

2026/04/02 11:41

統一獅將向隊史經典人物曾智偵致上最高敬意。（統一獅提供）統一獅將向隊史經典人物曾智偵致上最高敬意。（統一獅提供）

〔記者羅志朋／桃園報導〕4月11至12日 統一獅將於亞太成棒主球場進行龍獅大戰，當周主題日活動將舉辦背號引退紀念儀式，向兩位隊史經典人物劉芙豪、曾智偵致上最高敬意。

曾智偵從職棒元年就是獅隊主戰捕手，在草創時期扛起球隊，無論是場上穩健的打擊與防守，更創下單季盜壘阻殺率 0.644仍是中華職棒紀錄，生涯盜壘阻殺率 0.499 更是難以跨越的障礙。劉芙豪是統一獅隊史首位達成生涯千安、百轟、百盜紀錄的球員。

統一獅總經理蘇泰安表示：「回顧統一獅隊史從過去到現在，創造許多紀錄和里程碑，在這球隊歷史的榮耀時刻，號碼引退對於球隊是一件很慎重事情，也是對於選手的正面肯定，這不只是兩位球員的榮耀，更是一段關於傳承的故事。從曾智偵與劉芙豪，我們看見的不只是世代交替，而是一種價值的延續，對棒球的熱愛、對團隊的責任，以及永不放棄的信念。」

下週六、日就在亞太成棒主球場，在即將舉行的引退儀式中，球迷將有機會再次見證兩位傳奇的感動瞬間。那不僅是過去榮耀的回顧，更是一種提醒：統一獅的歷史，正是由這些堅持與信念一點一滴堆砌而成，而現在場上拼戰的每一個教練與選手都是在寫屬於獅隊歷史。

統一獅將向隊史經典人物劉芙豪致上最高敬意。（統一獅提供）統一獅將向隊史經典人物劉芙豪致上最高敬意。（統一獅提供）

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