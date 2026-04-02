NBA》高效率！溫班亞瑪打29分鐘就轟41分 馬刺打爆勇士收10連勝

溫班亞瑪。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕馬刺今天作客灣區，「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）火力全開，全場狂飆41分、18籃板，率隊以127：113豪取10連勝，目前戰績為58勝18負，和龍頭雷霆的勝差縮小到2場，還是有機會衝擊西部第一的位置。

勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）近期有機會回歸，但球隊傷病問題還是嚴重，今天只能以板凳應戰，面對戰力更甚一籌的馬刺預料是一番苦戰。

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勇士今天開局陷入0：10落後，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）三分球助隊止血，但卡瑟爾（Stephon Castle）和溫班亞瑪連線灌籃反擊，而斑馬在籃下持續逞威，率隊打出17：3攻勢，取得大幅領先。不過，勇士在首節尾聲持續緊追，並在次節追到個位數差距，隨後福克斯（De'Aaron Fox）、溫班亞瑪跳出連續得分，半場打完馬刺已經取得70：49大幅領先。

溫班亞瑪上半場就包辦27分，勇士方面，波傑姆斯基和小柯瑞（Seth Curry）都拿下12分全隊最高。易籃後，勇士雖在第3節一度縮小差距，但狀態更好的馬刺在末節擴大到超過20分領先，加上勇士也因戰力捉襟見肘，出清出所有板凳球員，勝負大致底定。

馬刺今天7人得分上雙，溫班亞瑪只打29分鐘就繳出全場最高41分、18籃板、3助攻、3火鍋，卡瑟爾和錢帕尼（Julian Champagnie）都進帳15分次之；勇士方面，威廉斯（Nate Williams）進帳全隊最高18分。

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