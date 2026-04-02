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MLB》日本左投菊池雄星先發一局爆！天使打擊遭壓制不敵小熊

2026/04/02 13:38

菊池雄星先發5.2局失5分，吞下本季首敗。（路透）菊池雄星先發5.2局失5分，吞下本季首敗。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今天作客芝加哥小熊主場的洛杉磯天使，派出日籍左投菊池雄星掛帥先發卻狀況不穩，終場以2：6吞敗，與小熊3連戰系列賽以1勝2敗收尾。

菊池雄星前兩局的投球雖都有投出保送，但都力保不失，然而來到3局下半同樣是保送開局，隨後就被霍納（Nico Hoerner）與柏格曼（Alex Bregman）接連敲出安打失分。

1出局後菊池雄星又保送了凱利（Carson Kelly），布許（Michael Busch）還從他手上敲安，下一棒的史萬森（Dansby Swanson）打成高飛犧牲打帶有1分打點，但攻勢不僅如此，擔綱7、8兩棒的蕭（Matt Shaw）與阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）也分別有安打進帳，幫助小熊單局灌進5分。

4、5兩局菊池回穩，未讓對方再添分數，並在6局下半三振掉阿姆斯壯後退場，累積5.1局投球被敲6支安打失掉5分，飆出5K但也送出4次保送。

被小熊先發波伊德（Matthew Boyd）封鎖前5局的天使打線，總算在6局上半有所回應，兩出局後內托（Zach Neto）擊出安打，老大哥楚奧特（Mike Trout）選到保送上壘後，讓小熊決定換上哈維（Hunter Harvey）拆彈，然而一上來被阿德爾（Jo Adell）打安打，柏格曼還發生守備失誤，讓天使總算打破鴨蛋。

好不容易得分的天使，後面的打擊又接連被瑟巴爾（Caleb Thielbar）與經典賽冠軍終結者帕倫西亞（Daniel Palencia）封鎖，7下蕭還在一、三壘有人的情況敲出帶打點的安打奠定勝基，終場天使全隊僅敲4支安打的情況下不敵對手，菊池雄星吞下本季首敗，而投出5.2局狂飆10K僅失2分的波伊德則拿下今年第1勝。

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