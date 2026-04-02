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網球》直言艾卡拉茲打太多比賽 退休名將：應學費德爾

2026/04/02 14:00

艾卡拉茲。（資料照，歐新社）艾卡拉茲。（資料照，歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕西班牙球王艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在印地安泉、邁阿密大師賽都無緣決賽，開季好狀態消失，對此已退休的英國名將魯塞斯基（Greg Rusedski）認為，他打太多比賽，應該好好學費德爾（Roger Federer）的賽事安排。

艾卡拉茲在年初的澳洲網球公開賽奪下生涯第7座大滿貫冠軍，並延續氣勢在杜哈男網賽封王，到印地安泉網賽一路過關斬將，才在4強敗給梅德維夫（Daniil Medvedev），結束開季16連勝勢頭，接著在邁阿密大師賽32強中箭落馬。

魯塞斯基認為，「艾卡拉茲在2025年幾乎沒休息，在美國打了幾場表演賽，在澳網前又去了南韓，之後去杜哈，結果他已連續數月都在參賽，以這種節奏比賽，即使是最頂尖球員也撐不住，我們都知道，在職業巡迴賽要一直保持顛峰狀態是很困難的事。」

魯塞斯基表示，費德爾在賽事安排堪稱眾人典範，也是他能在頂尖地位這麼久的原因，「我自己的話是一季打12站，每次重要賽事都以新鮮狀態應戰，所以我覺得艾卡拉茲打太多表演賽，即使是12月，已經不是賽季高峰期，但身體不會分辨，他需要真正的恢復期，畢竟無論你多有才華，如果水準掉了2-3％，馬上就會付出代價。」

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