NBA》遭塞爾提克轟147分寫主場最慘紀錄 熱火主帥：球員其實很專注

史波斯查。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕塞爾提克今對決熱火，首節就轟下53分打破隊史首節得分紀錄，以147：129力退熱火，雙探花布朗（Jaylen Brown）與塔圖姆（Jayson Tatum）都有不俗發揮，總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）大讚團隊執行力。

布朗今開賽手感就相當火燙，單節11投8中獨攬20分，生涯包括季後賽在內第9次單節拿下至少20分，最後29投17中拿下43分、7助攻，「我們就是不斷切入禁區、衝擊籃框拿到分數，這是贏球的關鍵。」

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塔圖姆挹注25分、18籃板，11助攻，完成生涯第5次、也是從阿基里斯腱傷勢回歸後的第一次大三元，最近三場比賽累積83分、35記籃板與24次助攻，綠衫軍上次有球員在3場比賽達成這樣的數據，已經要追溯至1990年4月的名人堂傳奇「大鳥」柏德（Larry Bird）。

塞爾提克首節就轟下53分，是聯盟例行賽史上得分第二高的首節，僅次勇士2023年4月9日對決拓荒者時單節拿下的55分，也是綠衫軍隊史單節第二高分，僅次1970年2月25日對陣快艇隊第四節攻下的54分，這也是熱火隊史單節的最高失分，過去紀錄是1990年1月 5日作客西雅圖超音速第四節失掉的50分。

馬祖拉賽後大讚子弟兵執行能力出色，「當你執行到位，就能接連獲得好的投籃機會，事情就會自然發生，通常在這種手感火熱的時刻，大家容易開始亂投，但我們沒有，我們持續尋找好的出手機會、甚至更好的選擇，因此能延續手感。」

塞爾提克今攻下147分追平隊史客場第二高分，熱火則是寫下隊史在主場失分最高的紀錄，主帥史波斯查（Erik Spoelstra）指出，「「這聽起來可能很瘋狂，但這場比賽和我們之前談到的那些比賽不同，我們的球員其實很專注，也展現競爭力，只是對手一開賽時的投籃表現實在太驚人了。」

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