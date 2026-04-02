MLB》控不住→打不到！ 大谷翔平「惡魔指叉」再進化

大谷翔平。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平昨日再展強投豪打身手，繳出6局6K無失分的優質好投，順利收下本季首勝。日媒撰文點出大谷的「惡魔指叉」已經升級成2.0的版本。

日本駐美的大聯盟記者丹羽政善今天在日本運動網站《Sports Navi》撰文指出，大谷翔平自2023年起有意改變指叉球的軌跡，雖然位移增加，但卻無法控制好球，去年例行賽期間，指叉球的追打壞球率（Chase Rate）只有17.2%，整季竟僅靠此球種拿到一次揮空三振。大谷去年8月坦言，位移不錯，但控球仍是不理想，尤其是指叉球。

請繼續往下閱讀...

大谷翔平在季後賽時逐漸改善了控球，但狀況時好時壞，好的時候揮空率高達90％，用指叉球拿下7次三振，更連續飆出4K，但狀態不好時，追打壞球率只有0，三振數也只有1個，這代表大谷仍無法隨心所欲地使用這顆改良過的指叉球。

丹羽政善點出，今年的大谷翔平會不會為了控球而縮小指叉球的位移，這值得觀察，而在4月1日首戰給出了答案，指叉球水平位移竟高達13.4英吋，這顯示大谷選擇追求極致的進化而非穩定，在保有高位移的同時，揮空率為62.5％、出棒率53.3％、追打壞球率高達46.2%，用指叉球投出2次三振，且明顯的偏低壞球極少，這證明大谷已經逐漸掌握了這顆「魔球」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法