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桌球世界盃》張本智和率先挺進8強 坐等林昀儒、溫瑞博勝方

2026/04/02 15:57

林昀儒男單16強戰將對決中國新秀溫瑞博。（取自ITTF官網）林昀儒男單16強戰將對決中國新秀溫瑞博。（取自ITTF官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕2026年澳門世界盃桌球賽今天展開16強賽，「沉默刺客」林昀儒表定明天下午1點15分迎戰世界排名17的19歲中國新星溫瑞博，若能過關，8強將遭遇「一生之敵」日本一哥張本智和。

世界排名第7的林昀儒去年7月在中國乒超聯賽第二階段，曾以直落三擊敗代表安徽中程單招基地的溫瑞博，也是兩人唯一交手經驗。今年初的杜哈球星挑戰賽，兩人原本有機會在32強對決，但小林因身體不適退賽，兵不血刃晉級的溫瑞博隨後連續擊敗丹麥名將林德、隊友薛飛和巴西名將卡德拉諾，直到決賽才以2:4不敵隊友周啟豪，獲得亞軍。

上個月的WTT重慶賽，溫瑞博又連續扳倒世界排名第2的瑞典名將莫雷加德、德國好手邱黨和張本智和，首度殺進決賽，近況相當火燙。

世界排名第4的張本智和今天在16強戰對上世界排名11的直拍橫打好手邱黨，雙方過去三度交手張本只拿下1勝，去年混團世界盃、倫敦球星挑戰賽決賽都敗給邱黨。

今天再度交鋒，張本智和再次陷入苦戰，一開賽就以11:13、8:11連丟2局，關鍵第3局，張本展現頑強的鬥志，在9:10絕境下化解1個局點後，慢慢打出氣勢，以12:10、13:11、11:9連趕3局。戲劇性的第6局，張本在7:5領先時突然被主審抓了發球違例，他立刻提出挑戰，經檢視鷹眼回放系統後，張本發球回拋角度並未超過30度，主審隨後雖然改判，但張本的節奏也受到影響，8:11讓出。決勝局，雙方一路纏鬥至5平，隨後張本連拿5分才擺脫邱黨的糾纏，最終以11:6中止對戰2連敗。

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