亞洲盃3X3》台灣女籃3戰全勝闖正賽！明晚對決日本、新加坡

台灣女籃在亞洲盃3X3資格賽3戰全勝。（取自FIBA 3X3）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2026年FIBA 3X3亞洲盃於新加坡點燃戰火，3X3台灣女籃在首日資格賽展現強勢侵略性，以3戰全勝之姿順利晉級正賽，成為當日表現最亮眼的隊伍之一。

台灣隊陣中來自北市大的選手李貞誼手感火熱，首日三戰合計攻下23分，其中對上沙烏地阿拉伯的比賽更是單場豪取10分，單日共命中7記兩分球，表現相當搶眼。

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台灣女籃首戰面對巴林展現壓倒性實力，開局打出18：1的猛烈攻勢，早早奠定勝基，終場以21：4大勝。第二戰對上沙烏地阿拉伯，雖開局一度膠著，但台灣隊在比賽後段拉出一波10：0攻勢，最終以19：8穩健收下勝利。

資格賽最後一場比賽對上香港，台灣隊克服開局落後，逐步拉開比分，最終以19：11完成逆轉，確定以分組第一之姿、三戰全勝晉級正賽。台灣女籃晉級後將進入正賽C組，與日本及地主新加坡同組，將取分組前2晉級8強。

雖說正式晉級正賽，但仍然不能鬆懈，台灣女籃教練時超傑提到：「今天輪空休息，明天晚上19：05對日本，20：55對地主隊新加坡，幾乎是連續兩場比賽，挑戰全隊體力極限，我們將全力以赴挑戰8強！」

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