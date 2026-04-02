中職》統一主場熟悉的美食 暫停在亞太戶外設攤營運

統一獅亞太成棒主球場。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅今天宣布，因應台南市政府體育局相關政策調整，亞太成棒主球場現有戶外美食店家將暫時停止於球場周邊設攤營運，未來一段時間將無法持續於現場提供服務。

統一獅球團公告如下：

統一 7-ELEVEN 獅隊長期以來致力於打造完善且多元的球場觀賽體驗，身為美食之都的台南城市，在台南棒球場、亞太成棒主球場，甚至在外地主場賽事，球場外美食店家的投入與陪伴，為球迷留下無數珍貴回憶，我們曾經一起走過，無論是在風雨中的賽事，服務每一個球迷的善心與良緣，喜歡看著每個球迷開心的笑容，那是我們一起堅持下去的力量。

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3.29 感謝滿場 23500 球迷進場見證亞太成棒主球場首戰，為了讓球迷再次品嚐那熟悉的味道，謝謝台灣番薯丸、阿爆爆爆雞、極屋台、丹丹蔥油餅、豆乳雞、小嫩牛專賣店、果然甜Sweet 、三兄弟食堂、鳥日子、巴查格石板烤肉、國寶香腸、美國大熱狗、干干萃萃 滷豆干專門店、嘎嘎水果、龍家雞腿酥、龍家炸小米甜甜圈、金吉拉烤魷魚、熊本煎小湯包、Moni桑雞腿肉串以上店家及餐車的服務，因為有你們，首戰我們一起完成這個階段性的任務。

3.31 球隊接獲台南市政府體育局洽談後續戶外店家服務相關事宜確認，希望能夠維持現場店家服務球迷，但因應台南市政府體育局相關政策調整，現有戶外美食店家將暫時停止於球場周邊設攤營運，未來一段時間將無法持續於現場提供服務。對此，球團表達理解與配合，並對所有店家長期以來的支持與付出，致上最誠摯的感謝。

這些店家不僅提供多元且具特色的餐飲選擇，更成為球迷進場觀賽前後的重要聚集場域。無論是賽前的期待、賽後的分享，或是與親友相聚的片刻時光，皆因這些熟悉的味道而更加深刻。

獅隊表示，戶外美食店家與球迷之間所建立的情感連結，已成為球場文化的一部分。此次暫別，何時能夠再次見面，都是個未知數，這樣的轉變希望不會造成合作夥伴的困擾，期許這些店家，能夠有再次服務球迷的機會，期許這一切不是終點，而是沉澱之後，準備再次出發，未來請店家將持續關注相關政策發展，並積極尋求合適方式，期盼能在適當時機再次與店家攜手，為球迷提供更完善的服務。

統一 7-ELEVEN 獅隊再次感謝所有戶外美食店家的辛勞與付出，也感謝球迷長期以來的支持與理解。球團將持續努力，守護屬於大家的棒球時光

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