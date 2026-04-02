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運動部》李洋會見紐西蘭駐台代表梁思齊 推動合作機制促進雙邊運動發展

2026/04/02 17:41

紐西蘭商工辦事處代表梁思齊致贈紀念品予運動部長李洋，展現雙方友好情誼。（運動部提供）紐西蘭商工辦事處代表梁思齊致贈紀念品予運動部長李洋，展現雙方友好情誼。（運動部提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕運動部長李洋昨（1日）會見紐西蘭商工辦事處代表梁思齊（Chris Langley），雙方就台紐運動交流、橄欖球發展及人才培育等議題進行深入交流，未來將推動多元合作機制，促進雙邊運動發展。

李洋表示，對紐西蘭運動環境印象深刻，指出運動部成立是以運動員為核心，持續推動制度優化與環境改善，期盼提供運動員更完善的發展支持，並持續積極推動以選手為中心的國際交流，鼓勵我國選手赴海外拓展視野，同時也歡迎紐西蘭與我國在彼此強項的運動領域，增進交流合作，共同促進運動發展。

李洋提到，運動員培育除專項訓練外，亦應重視教育與語言能力，強化其未來多元發展基礎；台灣在部分運動項目具備優勢，樂於與紐西蘭分享發展經驗，希望藉由雙邊交流引進先進訓練理念與制度，協助我國潛力項目成長，並強化運動員教育與職涯發展支持體系，培育具備國際視野的優秀人才。

梁思齊表示，台紐雙方在自由貿易、觀光及教育等面向均有穩固合作基礎，且同屬南島語族文化圈，在原住民族議題上具深厚連結，紐國去年還組團來台參加世界原住民族傳統運動會，已具備深化運動及文化交流的良好條件。

梁思齊於會中提及，紐西蘭高度重視「國球」橄欖球運動發展，期盼與台灣加強相關領域合作，透過技術交流、人才培育及多元互訪，促進雙方運動實質連結，並為青年世代創造更多參與國際運動的機會。

運動部長李洋（中）、紐西蘭商工辦事處代表梁思齊（右1）及中華民國橄欖球協會邱廣研秘書長（左1）等人合影留念，象徵台紐運動交流持續推進。（運動部提供）運動部長李洋（中）、紐西蘭商工辦事處代表梁思齊（右1）及中華民國橄欖球協會邱廣研秘書長（左1）等人合影留念，象徵台紐運動交流持續推進。（運動部提供）

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