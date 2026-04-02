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足球》殺驢卸磨？ 日本女足總教練帶隊奪冠後被鍘

2026/04/02 18:01

2026年3月21日，日本女足國家隊總教練尼爾森在歡慶奪冠的隊員的簇擁下，高舉女足亞洲盃冠軍獎杯。（法新社）2026年3月21日，日本女足國家隊總教練尼爾森在歡慶奪冠的隊員的簇擁下，高舉女足亞洲盃冠軍獎杯。（法新社）

〔編譯張沛元／綜合報導〕12天前才帶隊拿下女足亞洲盃冠軍的日本女足國家隊總教練尼爾森（Nils Nielsen），2日突遭日本足球協會（JFA）解雇，理由是尼爾森行事「散漫」與「缺乏激情」，有礙日本女足隊在明年女足世界盃中的表現。

尼爾森在3月21日的女足亞洲盃決賽中，帶領日本女足國家隊以1比0擊敗地主隊澳洲隊，拿下隊史上第3座亞洲盃冠軍杯。54歲的尼爾森自2024年12月起執掌日本女足兵符，是日本女足史上首位外籍總教練。

日本足協表示，尼爾森的合約在亞洲盃結束後到期，理事會已決定不與之續約。日本足協會長宮本恒靖說，考量到贏得重大國際賽事與權衡各種因素，「我們最終做出此一結論」。

日本女足隊在亞洲盃中以進29球、僅失1球的精采表現備受讚譽，尼爾森當時還大讚日本女足隊「鼓舞人心」，以及「我很幸運能與如此優秀的球員共事」。當時沒有任何跡象顯示他即將去職。

3月30日才出任日本足協新設的女子國家隊總監（女子ナショナルチームダイレクター）、前日本女足隊教練佐佐木則夫說，若由尼爾森繼續帶隊，日本女足隊就不可能在明年的巴西女足世界盃中贏球。

曾在2011年帶領日本女足隊奪得世界盃冠軍的佐佐木說，尼爾森的「教練風格有點過於散漫，有點過軟。我們需要更嚴厲的做法與訓練」；尼爾森「性格溫和」到無法讓日本隊在世界級比賽中稱冠。「我和他談過如何帶領球隊更上一層樓，感覺他缺乏熱情，」佐佐木說。

日本女足隊預定4月與美國隊舉行3場友誼賽，屆時總教練將由前日本足球員狩野倫久暫代。佐佐木說，新任日本女足隊總教練很可能是日本人。

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