東契奇、詹皇率湖人大戰聯盟龍頭雷霆 今日賽事預告與轉播

吉爾吉斯亞歷山大和詹姆斯。（資料照，美聯社）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

NBA有3場轉播，東部龍頭活塞將對上灰狼，西部第3湖人對決聯盟戰績最佳的雷霆，東契奇（Luka Doncic）和41歲「詹皇」詹姆斯（LeBron James）將聯手對抗「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）。第3場為騎士大戰勇士，熱愛NBA的球迷記得鎖定轉播！

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大聯盟有一場轉播，大都會踢館巨人，皮特森（David Peterson）將與雷伊（Robbie Ray）過招，請棒球迷千萬不要錯過了喔！

中職共有3場賽事，兄弟羅戈對上統一獅喬登；樂天曾家輝強碰悍將李東洺；台鋼江承諺對壘味全伍鐸。

日職方面，西武作客挑戰樂天，林安可挑戰連續6場敲安，盼能助隊中止2連敗，能否與樂天台灣投手宋家豪對決值得關注，大家一起幫旅日台將加油！

NBA

07：00 灰狼 VS 活塞 緯來體育

09：30 湖人 VS 雷霆 愛爾達體育1台

10：00 騎士 VS 勇士 緯來體育

MLB

09：40 大都會 VS 巨人 緯來育樂、愛爾達體育2台

桌球世界盃

11：00 16強 （上）

18：00 16強 （下）

轉播：愛爾達體育3台

日職

17:00 西武@樂天 DAZN2

中職

17:00 統一獅 VS 中信兄弟 緯來體育

17:00 樂天桃猿 VS 富邦悍將 緯來育樂、愛爾達體育2台

17:00 台鋼雄鷹 VS 味全龍 愛爾達體育1台、緯來綜合

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