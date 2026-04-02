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日職》養樂多不一樣了！去年墊底、今年開季5連勝 池山隆寬締新人監督首見神紀錄

2026/04/02 22:40

養樂多吉祥物燕九郎和新監督池山隆寬（右）。（取自養樂多官方X）養樂多吉祥物燕九郎和新監督池山隆寬（右）。（取自養樂多官方X）

〔體育中心／綜合報導〕去年在中央聯盟敬陪末座的養樂多燕子今年開季不一樣了！今天9局下半靠著伊藤琉偉帶有2分的再見安打，以2：1逆轉廣島鯉魚，開季創下5連勝，目前以5勝0敗高居央聯龍頭，也是目前兩聯盟唯一的不敗之師。

廣島23歲右投岡本駿與養樂多24歲右投奥川恭伸展開激烈的投手戰，前5局都沒有攻下分數，奥川恭伸更是連續解決14人次，但在6局上出現亂流，先是被坂倉將吾擊出右外野二壘安打，大盛穂擊出適時安打打破僵局，廣島取得1：0領先。

奥川恭伸先發7局被敲3安失1分，另有5次三振，岡本駿表現也不遑多讓，主投7局無失分，也只被敲出3支安打，另有4次三振和2次保送。

廣島9局下推出森浦大輔關門，養樂多吹起反攻號角，伊藤琉偉在二三壘有人、2人出局，挺身而出當英雄，敲出三游方向的再見內野安打，一舉打回2分，養樂多全隊馬上衝上場慶祝，但廣島馬上提出抗議，質疑從二壘跑回再見分的岩田幸宏跑壘時，與三壘指發生肢體接觸，現場原本瘋狂的慶祝氣氛一度陷入靜止，但裁判最後確認並未接觸，判定得分有效，全場再次嗨到破表，罕見體驗了兩次「再見勝利」的滋味。

養樂多總教練池山隆寛成為隊史第一位達成開季5連勝的菜鳥監督，也是日職史上第5人，而接掌前一年墊底球隊的新人監督，執掌首年就奪下開季5連勝，池山隆寬是史無前例的第一人。

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