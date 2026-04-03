網球》感謝偶像喬科維奇指點！約維琪：希望他繼續留下來打球

約維琪。（資料照，美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕18歲的約維琪（Iva Jovic），本週正角逐WTA500等級查爾斯頓女網賽，她透露喬科維奇（Novak Djokovic）已成為偉大的精神導師，更希望這位「三巨頭」最後一人別輕言退休，最好能繼續留在職業舞台打球。

「他給了我一些很棒的建議。我可以感覺到他看過我的比賽，這太不真實了。」約維琪接受《網球頻道》採訪時表示，38歲的喬科維奇絕對是優秀導師，這位美國新星很高興能與大滿貫24冠的兒時偶像相識，尤其對方與她的父親都來自塞爾維亞，血濃於水的緣分讓老少從去年溫布頓錦標賽首次見面，到如今交情已越來越深，「我就想，『你怎麼會有時間做這些？我怎麼會在你的優先考慮名單上？』實在不可思議。」

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約維琪目前世界女單排名16，已締造職業生涯新高，特地感謝喬科維奇提供非常具體的戰術建議，「像是我可以運用到比賽中的不同技巧，所以我一直在努力實踐。」並透露自己和教練之間有個玩笑話，「他說：『如果妳不想聽我的，至少聽聽Novak的！』因為他們說的其實是同件事，但Novak講出來就是不同。」

能向史上最偉大的運動員之一尋求建議，約維琪格外珍惜寶貴機會，尤其喬科維奇還持續在場上奮戰，「我和他有直接聯繫管道。我盡量不去打擾他，但比賽期間，尤其當我們身處同地點，我會給他發訊息。他總會抽出時間來指導年輕球員，並且真心幫助他們，這很棒。每次見到他，我們都聊得很開心，所以我希望他能留下來別太快退休。」

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