世足》連三屆無緣會內賽被罵翻 義足協主席葛拉維納請辭下台

義大利足協主席葛拉維納。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕義大利男足連三屆無緣世界盃會內賽後，該國足球協會（FIGC）主席葛拉維納（Federcalcio Gravina）終於在沉重的政治及輿論壓力下宣告下台，昔日傳奇門將布馮（Gianluigi Buffon）也跟著辭去國家隊代表團團長職務。

義大利曾是4度稱霸世界盃的歐洲傳統強權，如今卻淪為史上首支連三屆缺席會內賽的悲情冠軍，就在體育部長阿波狄（Andrea Abodi）公開批評葛拉維納：「義大利足球需要重建，首先要從更換足協高層開始。」之後，現年72歲的葛拉維納已於當地時間4月2日召開的緊急聯邦委員會會議中正式辭職。義大利足協隨即發聲明，將於6月22日舉行新任主席選舉，目前呼聲最高者正是先前米蘭-柯蒂納冬奧組委會主席馬拉戈（Giovanni Malago）。

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除了葛拉維納倒台，與義大利國家隊密切合作的布馮也透過Instagram辭掉代表團團長，身為2006年世界盃冠軍隊成員，48歲的他認為，既然足協主席離開，出於責任感自己也應該這麼做，「我們主要目標是帶領義大利重返世界盃，卻沒能成功。代表國家隊是從小就伴隨我的榮耀與熱情，讓後面的人能夠自由選擇接替人選才是公平的。」

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