自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》3A打5場就升大聯盟！百大第一海盜大物獲史上最狂9年44億約

2026/04/03 07:41

葛瑞芬。（資料照，路透）葛瑞芬。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，海盜預計將在明天與金鶯的主場開幕戰，升上百大新秀第一名的19歲大物游擊手葛瑞芬（Konnor Griffin），他將以19歲又344天的年紀，成為自2018年索托（Juan Soto）以來，第一位不滿20歲就在大聯盟出賽的野手。

葛瑞芬於2024年首輪第9順位被海盜相中，去年他的第一個職業賽季就一路從1A升上2A，橫跨小聯盟3個層級中出賽122場，打擊三圍.333/.415/.527、攻擊指數0.941、wRC+165，敲出21轟、94分打點，跑出65次盜壘，表現驚人；今年從3A起步的他，目前只出賽5場就登上大聯盟，這5場比賽，葛瑞菲繳出打擊三圍.438/.571/.625的恐怖成績單。

《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）透露，據悉葛瑞芬將與海盜簽下一份9年總職1.4億美元（約新台幣44.7億）延長合約，打破日前水手頭號大物游擊手（Colt Emerson）的8年9500萬美元（約新台幣30.4億）延長合約，打破史上尚未登上大聯盟就簽下的最大張合約紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中