MLB》3A打5場就升大聯盟！百大第一海盜大物獲史上最狂9年44億約

葛瑞芬。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，海盜預計將在明天與金鶯的主場開幕戰，升上百大新秀第一名的19歲大物游擊手葛瑞芬（Konnor Griffin），他將以19歲又344天的年紀，成為自2018年索托（Juan Soto）以來，第一位不滿20歲就在大聯盟出賽的野手。

葛瑞芬於2024年首輪第9順位被海盜相中，去年他的第一個職業賽季就一路從1A升上2A，橫跨小聯盟3個層級中出賽122場，打擊三圍.333/.415/.527、攻擊指數0.941、wRC+165，敲出21轟、94分打點，跑出65次盜壘，表現驚人；今年從3A起步的他，目前只出賽5場就登上大聯盟，這5場比賽，葛瑞菲繳出打擊三圍.438/.571/.625的恐怖成績單。

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《ESPN》記者歐尼（Buster Olney）透露，據悉葛瑞芬將與海盜簽下一份9年總職1.4億美元（約新台幣44.7億）延長合約，打破日前水手頭號大物游擊手（Colt Emerson）的8年9500萬美元（約新台幣30.4億）延長合約，打破史上尚未登上大聯盟就簽下的最大張合約紀錄。

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