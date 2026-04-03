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MiLB》道奇台灣潛力新星柯敬賢延長春訓！大聯盟記者透露開季層級

2026/04/03 10:18

柯敬賢。（資料照，記者塗建榮攝）柯敬賢。（資料照，記者塗建榮攝）

〔體育中心／綜合報導〕小聯盟例行賽日前正式點燃戰火，效力道奇體系的19歲台灣潛力新星柯敬賢，目前還未出賽，根據大聯盟官網記者透露，柯敬賢目前仍在延長春訓。

柯敬賢上季在亞利桑那新人聯盟（Arizona Complex League）出賽53場，繳出.367/.487/.539的恐怖打擊三圍，攻擊指數高達1.026，敲出4轟、30分打點，加權得分創造值（wRC+）高達142；不過來到1A後面臨撞牆期，32場出賽打擊三圍.219/.355/.281，攻擊指數0.636、0轟、4打點，wRC+僅88。

根據大聯盟官網記者卡利斯（Jim Callis）報導，柯敬賢遭遇股四頭肌輕微拉傷（quadriceps tweak），目前正在延長春訓，進行額外訓練與調整，他與農場第8名的游擊手林賽（Kellon Lindsey），預計將於本月底前，前往1A報到。

柯敬賢目前為道奇農場第16名的潛力新秀，《MLB Pipeline》給予柯敬賢打擊55分、力量50分、跑壘50分、臂力55分、守備50分與整體50分的評價。球探報告指出，柯敬賢擁有成為高打擊率與長打兼具打者的所有要件，成熟的揮棒機制與打擊策略，讓他能在不過度被動的情況下選到保送。憑藉揮棒速度、現有力量（仍有增肌空間）與把球拉向空中的天賦，使他展現出「Plus（60分）」的原始力量，且具備將這些力量轉化為實戰表現的能力。

身高6呎3吋的柯敬賢體重達215磅，但以他的體型卻有不錯的移動能力，未來身體條件成熟後預計能成為平均水準的跑者。道奇將會先讓他在中外野發展，觀察他的防守潛力，但長期來看，柯敬賢能更適合擔任角落外野，綜合他的打擊潛力與穩定臂力，右外野會是他的理想定位。

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