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棒球》前道奇塞揚強投鮑爾重返美國！經紀人爆曾有台灣球隊提出報價

2026/04/03 08:19

鮑爾。（資料照，美聯社）鮑爾。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前塞揚強投鮑爾（Trevor Bauer）今天與美國獨立聯盟大西洋聯盟的長島鴨隊簽約，也是繼他2023年起挑戰日職、墨聯後再度重返美國本土。根據其經紀人爆料，有不少國家職棒球隊都端出合約其中還包含台灣。

35歲的鮑爾過去在大聯盟效力過響尾蛇、守護者、紅人與道奇，後來因故在大聯盟無球可打，2023年首度赴日加盟橫濱，拿下10勝4敗、貢獻130.2局並投出130K、防禦率2.76，但季末未獲續約。2024轉戰墨西哥聯盟，繳出10勝0敗、防禦率2.48，並奪下年度最佳投手。去年他睽違2年回歸橫濱但表現不佳，最終再度離隊。

如今鮑爾將於美國獨立聯盟迎接他職業生涯第15個賽季，根據日媒《Daily》報導，其經紀人瑞秋（Rachel Luba）受訪透露，其實還是有許多日職球隊向鮑爾提出報價，除此之外，還有來自墨西哥、南韓與台灣的球隊，但鮑爾本人強烈希望回到美國本土投球。

瑞秋指出，有不少美國獨立聯盟球隊與鮑爾陣營接觸，最終鮑爾選擇長島鴨隊，是因為能在紐約打球，對他來說是最大的舞台。目前鮑爾預計將擔任球隊4月21日的開幕戰先發投手，瑞秋重申，鮑爾的目標仍是重返大聯盟。而根據合約內容，鮑爾可依自身意願在球季中解除合約。

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