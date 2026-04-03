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日職》「他有台灣投手獨有特點」 日本名將看好徐若熙輕鬆單季10勝

2026/04/03 08:44

徐若熙。（資料照，西日本新聞提供）徐若熙。（資料照，西日本新聞提供）

〔體育中心／綜合報導〕軟銀台灣火球男徐若熙前天迎來日職初登板，面對樂天繳出6局無失分好投，勇奪生涯首勝。日本名將高木豊、齊藤明雄等人近期在節目中談到徐若熙時，看好他能輕鬆拿下單季10勝。

徐若熙面對樂天金鷲，主投6局用86球，僅被敲出3支安打無失分，飆出6次三振，最快球速達155公里，喜收日職生涯首勝，成為史上第6位達成初登板就拿下勝投的先發投手，其餘5位分別是1981年郭源治、1985年郭泰源、2002年張誌家、2007年林恩宇和2015年的郭俊麟。

對於徐若熙完全宰制的表現，45歲日本名投館山昌平在節目上也高度評價：「他在出手時的力量傳導非常出色，看起來沒有過度出力，而是只在投球瞬間將全身力量完全灌注；此外，他變速球的進壘掌控也非常好，雖然他也會投曲球和滑球，但關鍵時刻的速球與變速球幾乎不會失投，不但能穩定製造三振，球速也很快。」

另外兩位日本名將也同樣給予徐若熙高度讚賞，高木豊直呼：「這樣的投手應該有機會拿到10勝吧。」齊藤明雄也點頭認同：「應該可以很輕鬆達成。」同時補充：「他有台灣投手獨有的特點，再出手瞬間才發力的感覺，比賽中的檔位切換也很俐落，得點圈上有人時能全力催球速，變速球也能精準下墜。」

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