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MiLB》台灣混血英雄超火燙！「費仔」開季連5戰敲安 OPS高達1.200

2026/04/03 09:24

費爾柴德。（資料照，美聯社）費爾柴德。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕效力守護者3A的台灣混血強打「費仔」費爾柴德（Stuart Fairchild）延續開季好手感，今天面對海盜3A再度敲安選保送，開季連5場比賽都有安打演出。

本屆經典賽打響名號的「費仔」，雖然無緣大聯盟開季，但在3A手感火燙，昨天更火力大爆發上演單場雙響砲。今天費爾柴德擔任先發第6棒左外野手，前2打席分別敲出左外野飛球與投手滾地球出局。6局下第3打席，「費仔」敲出左外野滾地安打，擊球初速達101.3英哩，開季連5場比賽敲安。

8局下「費仔」第4次上場打擊，這回被93.1英哩速球擊中形成觸身球保送，所幸並無大礙，並藉著對手暴投上二壘，隨後靠著隊友二壘安打回本壘得分。該局守護者3A整整爆打一輪，也讓身為該局首名打者的「費仔」單局第2次站上打擊區，可惜最終在2出局滿壘情況下遭三振，但守護者攻下4分以8：8追平。

9局下守護者3A靠著頭號大物巴札納（Travis Bazzana）再見安打，以9：8獲勝。「費仔」此役4打數1安打，回來攻下2分，吞下1次三振，賽後打擊率0.333、攻擊指數1.200。

另一位台灣混血強打、小熊3A的「龍仔」強納森．龍（Jonathon Long），今天3打數沒有安打，吞下1次三振，選到2次保送，回本壘得到1分，賽後打擊率0.208、攻擊指數0.678。

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