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NBA》愚人節惡搞讓球迷31.9萬飛了 巫師球團道歉並還原真相

2026/04/03 09:08

巫師舉辦愚人節活動，事後發聲明道歉。（資料照，圖取自網路）巫師舉辦愚人節活動，事後發聲明道歉。（資料照，圖取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕美國時間4月1日愚人節，巫師於比賽中舉辦了「惡整球迷」企劃，惡整球迷讓他以為中場投籃獲得1萬美元（約新台幣31.9萬），如今事發結束後，巫師球團發出聲明還原真相，表示這一切都是劇情演出，並公開向大眾道歉。

巫師這次的企劃，是安排球迷在中場蒙眼投籃，命中即可獲得1萬美元，而就在最後一位球迷時，現場工作人員、吉祥物騙他命中了投籃，還真的送上了支票看板，直到這位球迷看完大螢幕重播，才發現自己被騙了。

事後巫師球團發出聲明道歉，並還原真相表示這次活動其實是寫好的劇本，參與球迷都是巫師的表演團隊、工作人員，會有這樣的計畫是想娛樂大家，並表示他們還是把球迷擺在第一位，未來會提供現場球迷更多正向體驗。

不過其實依照現場主持人說法，當下就告知會送這位球迷簽名球衣，同時會提供下一季的場邊席給他。

對於巫師球團的道歉聲明，國外球迷正反兩面聲音都有，有球迷認為巫師應該要送出這1萬美元，也有球迷認為愚人節開個玩笑，大家太敏感了。

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