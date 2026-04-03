MiLB》扛開幕戰先發上演超狂三振秀！台灣英雄林維恩3.1局飆6K好投

林維恩。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕效力運動家體系的台灣20歲強投林維恩，今天擔任運動家2A開幕戰先發投手，面對水手2A主投3.1局狂飆6次三振，表現不俗。

林維恩去年在小聯盟三級跳，一路從1A升至2A，今年農場排名也大攀升來到第4名，休季首獲大聯盟春訓邀請，同時代表台灣參加經典賽，並更參與WBC史上首次擊敗南韓的經典戰役，後援2.1局用34球，挨1轟丟2分，送出4次三振，另有2保送。

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運動家2A日前也宣布由林維恩扛下開幕戰先發，今天迎戰水手2A，首局上演3上3下，包括解決水手農場第5、百大第64的阿洛尤（Michael Arroyo），以及三振農場第4、百大第41的蒙提斯（Lazaro Montes）。

2局上林維恩上演瘋狂三振秀，連續3位打者都飆出三振，更是跨局4連K。直到3局上1出局後，林維恩才被敲出一壘安打，也是本場比賽首度讓打者上壘，接著林維恩投出觸身球，但隨即回穩再飆三振，並再次解決大物阿洛尤，化解危機。

4局上林維恩續投，不過開局就保送蒙提斯，三振下一棒後被敲出二壘安打失分，後續被敲安打後又投出保送退場，所幸隊友接替登板即時止血。林維恩本季初登板主投3.1局用67球有43顆好球，被敲出3支安打失1分，飆出6次三振，另有2次四壞保送與1次觸身球，防禦率2.70，退場時無關勝負。

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