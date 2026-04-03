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中職》澄清湖棒球場常態維護人力僅3人 議員當刷漆志工「辛酸」畫面流出

2026/04/03 09:57

邱俊憲拿起刷子，幫澄清湖棒球場地板塗止滑漆。（圖擷自邱俊憲臉書）邱俊憲拿起刷子，幫澄清湖棒球場地板塗止滑漆。（圖擷自邱俊憲臉書）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕以澄清湖棒球場為主場的台鋼雄鷹，遲未認養該球場，也未投標澄清湖運專區標案，引起球迷議論；關心運動發展的市議員邱俊憲，昨（2日）默默重回球場幫忙替地板補上止滑漆，他透露，高市府維管的運動場域裡，能分配到澄清湖棒球場的固定人力只有3人，大家都很努力，期盼棒球在高雄、在澄清湖畔，可以有更長久、穩定的未來。

邱俊憲昨天再度來到澄清湖棒球場，不是來看比賽，而是趁著沒比賽的空檔當起志工。他說，下週台鋼雄鷹與統一獅的開幕戰即將登場，門票已經賣出超過萬張，看到大家願意回來，真的很感動。

他說，這些年和幾位同樣關心運動發展的議會同事，總會不時回到球場看看整理得怎麼樣了，但在經費拮据、人手吃緊的現實裡，只能一點一滴地往前推。回想前幾年球場幾乎沒有賽事，路過的狗還比經過的人多，現在看到球團、球迷回來了，心裡其實很激動。

邱俊憲透露，現在澄清湖棒球場常態維護的人力，只有3位，在高市府所維管的運動場域裡，能分配到澄清湖棒球場的固定人力，就是這3位夥伴，沒有人比他們更知道，這座球場走到今天，有多辛苦。他昨天和3位夥伴完成上次小小的約定，拿起刷子幫球場地板塗上止滑漆，希望讓下雨天的地板不要那麼滑，讓進場的人走得更安全一點。

邱俊憲強調，球場的經營、維護、管理，真的非常燒錢，這些年大家努力爭取澄清湖棒球場需要的大眾運輸系統，捷運黃線正在施工推進；為了讓觀賽體驗更完整，也努力推動相關軟硬體服務升級；更在法規允許範圍內，透過公有土地空間活化與民間資金挹注，讓澄清湖棒球場未來的整體發展，可以在陳其邁市長卸任前，逐步拍板定案。

針對澄清湖棒球場運動休閒專區評選出投資商台壽，邱俊憲樂見開發案邁出重要一步，期待未來整體規劃能與澄清湖棒球場高度結合，並將球場所需的相關服務機能，包括餐飲、購物及休閒等需求，一併納入未來開發與經營規劃中。

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