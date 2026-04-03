NBA》超狂菜鳥！神射庫尼普爾三分球刷新隊史紀錄 黃蜂擊退太陽

庫尼普爾。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕黃蜂菜鳥庫尼普爾（Kon Knueppel）今天和太陽一戰投進4顆三分球、繳出20分，助隊以127：107擊退太陽，而他這季已經投進261顆三分球，改寫由沃克（Kemba Walker）締造的單季260顆三分球隊史紀錄，有望將紀錄繼續堆高。

20歲的庫尼普爾菜鳥年展現射手實力，他在2月底時已經投進207顆三分球，改寫由穆雷（Keegan Murray）在2022-23球季所締造的新秀命中最多三分球紀錄，當時他單季投進206顆。庫尼普爾超越穆雷後，繼續將紀錄堆高，今天他超越沃克在2018-19球季所寫下的單季260顆三分球隊史紀錄。

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黃蜂這賽季還剩下5場比賽，外媒推估，庫尼普爾場均能投進3.4顆三分球，若按此計算，他本季的三分球總數有望達到277個，這將是NBA史上排名第20的單季三分球命中數，過去只有9位球員的單季三分球命中數超過他，包含柯瑞（Stephen Curry）、哈登（James Harden）、愛德華茲（Anthony Edwards）、比斯利（Malik Beasley）、K.湯普森（Klay Thompson）、P.喬治（Paul George）、希爾德（Buddy Hield）、東契奇（Luka Doncic）和迪文森佐（Donte Divincenzo）。

黃蜂今天獲勝後戰績為41勝36負，目前排名東部第8，有望爭取自2015-16球季後首張季後賽門票；另外，太陽此仗不敵黃蜂，和火箭的勝差擴大到5.5場，讓火箭提前鎖定季後賽資格。

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