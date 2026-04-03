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MLB》Blue Power！衛冕軍也不一樣了 道奇宣布史上頭一遭重大改變

2026/04/03 10:41

道奇宣布新客場球衣。（取自道奇官方X）道奇宣布新客場球衣。（取自道奇官方X）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍道奇今天宣布，今年客場作戰時將正式加入一套全新「道奇藍」球衣，這也是道奇隊史第一次在客場穿著藍色戰袍。

此前道奇客場球衣主要以2個灰色版本輪替，其中一套胸前寫「Los Angeles」，另一套寫「Dodgers」。而新款客場藍色球衣延續球隊的經典設計風格，胸前採用手寫體的「Los Angeles」，並保留標誌性的紅色號碼，另在袖口滾邊與號碼外框以灰色點綴。此外，袖子上以往常見的「LA」標誌，也將改為「Dodgers」手寫體標誌，另一側袖子則會放上球隊贊助商Guggenheim的標章。

道奇隊史過去曾在主場使用藍色球衣，但自從最初的「Los Dodgers」城市版球衣被新的「moon-colored」版本取代後，就未曾再使用。如今道奇將首次在客場披上藍色戰袍，不過目前球團尚未公布實際初亮相時間，至於道奇明將與國民開啟3連戰，展開本季首次客場之旅。

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