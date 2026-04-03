棒球》日本12強不敵台灣、經典賽止步8強！名記者爆新監督潛在人選

日本隊新監督人選備受關注。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕日本隊今年首度在經典賽止步8強，監督井端弘和表明將為接連在12強賽與經典賽失利請辭負責，先前日媒也猜測可能接任人選。根據大聯盟知名記者摩洛西（Jon Morosi）爆料，前大聯盟名將井口資仁，被視為潛在人選。

井端弘和於2023年接任栗山英樹成為日本武士隊監督，2024年率日本征戰世界棒球12強賽，然而卻在冠軍戰以0：4遭台灣完封，首次在一級國際賽事不敵台灣；今年世界棒球經典賽，井端弘和再度職掌兵符，但最終敗給委內瑞拉止步8強，正式宣告結束擔任日本隊監督3年的任期。

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先前《日刊體育》曾報導指出，栗山英樹、工藤公康、松井秀喜、高橋由伸都是可能的繼任人選。不過今天大聯盟知名記者摩洛西在X上發文表示，前白襪世界大賽冠軍成員井口資仁，被視為下一個國際賽週期中，接掌日本武士隊兵符的潛在人選之一，目標賽事則包含12強與奧運。

今年秋天將舉行亞洲職棒冠軍爭霸賽（簡稱亞冠賽），明年秋天將舉行世界棒球12強賽，12強將決定哪些球隊能夠取得2028年洛杉磯奧運的參賽資格。而日本的目標無疑是在明年12強稱霸，鎖定奧運門票，屆時究竟會由誰接任主帥一職，備受世界棒壇關注。

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