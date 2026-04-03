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NBA》年度獎項人選應該交媒體決定 名記者對「65場門檻」提出看法

2026/04/03 11:54

坎寧安（右）已經確定無緣今年年度獎項。（資料照，美聯社）坎寧安（右）已經確定無緣今年年度獎項。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕隨著例行賽步入尾聲，陸續出現球星因出賽未滿65場，確定無緣年度MVP、第一隊等重要獎項，今天又增加了活塞一哥坎寧安（Cade Cunningham）、灰狼一哥愛德華茲（Anthony Edwards）兩人，對此《ESPN》記者馬克斯（Bobby Marks）提出看法，認為還是「交由媒體」來決定人選比較適當。

在坎寧安、愛德華茲兩人確定無緣本季年度獎項後，馬克斯在社群發文，表示他理解為什麼會有65場這個規定，他也同意這項規則中大部分的規範，如今雖然他沒有投票權，但依然認為應該要讓媒體來選擇，哪些球員可以入圍名單中。

「因為如果這樣做的話，坎寧安、愛德華茲絕對會是獎項名單上的入圍者。」馬克斯寫道。

本季愛德華茲出賽59場，29.3分為生涯新高，坎寧安出賽61場，平均24.5分5.6籃板9.9助攻，帶領活塞衝出東部第一的戰績，在意外氣胸前，甚至列入年度MVP討論中，如今兩人都因出賽數不足，確定無緣年度重要獎項。

今年許多老牌球星都因出賽數不足，已經無法爭取年度獎項，包含「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、柯瑞（Stephen Curry）、詹姆斯（LeBron James）等年度前三隊常客，都確定出局，另外溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、約基奇（Nikola Jokic）兩位MVP熱門人選，也都已經逼近65場門檻。

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