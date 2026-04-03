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MLB》大谷翔平開季陷嚴重長打荒！傳奇球星說話了：我真的搞不懂...

2026/04/03 11:51

大谷翔平。（資料照，法新社）大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流巨星大谷翔平開季前6場陷入嚴重長打荒，對此守護者傳奇球星洛夫頓（Kenny Lofton）直言，實在不懂為何一定要把大谷放在第1棒的位置。

「打者翔平」開季低迷，出賽6場合計18打數僅3安都是短程安打，全壘打、打點和長打都尚未開張，選到7次保送，吞下5次三振，打擊三圍.167/.423/.167、攻擊指數為0.590。

對於大谷開季長打荒，生涯累積2428安、622盜壘、6屆全明星、4屆金手套的守護者傳奇外野手洛夫頓在節目《All The Smoke》中直言：「為什麼要把翔平放在第1棒？我真的搞不懂。第一個打席最多就只能帶來1支安打、1分得分、1分打點。」

洛夫頓進一步解釋：「如果讓翔平打第3棒，他就有機會敲出3分砲。第一棒就算打全壘打也只有1分，如果前面有人上壘，他就能幫球隊拿更多分。如果他打第3棒，原本是有機會打出150分打點的，但現在他根本沒有這種機會。」

然而事實上，不只大谷翔平陷入低潮，道奇陣中不少球星火力尚未甦醒，包含第3棒的貝茲（Mookie Betts）打擊率0.136、第2棒的塔克（Kyle Tucker）打擊率0.174、史密斯（Will Smith）打擊率0.200、佛里曼（Freddie Freeman）打擊率0.208。

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