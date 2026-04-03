NBA》被雷霆狂電輸43分 湖人還折損東契奇終止4連勝

東契奇。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人今天作客雷霆打得相當艱辛，第3節時還折損近況超火燙的東契奇（Luka Doncic），最終以96：139慘敗，終止4連勝。

近期收下4連勝、排在西部第3的湖人，今天碰上聯盟龍頭踢到鐵板，首節被對手單節灌進44分，加上開局陷入得分荒，只能一路苦追。雷霆在第2節將領先擴大到超過30分，而湖人也只靠著東契奇、里維斯（Austin Reaves）發揮打得相當艱辛，半場打完暫時以51：82落後。

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雷霆上半場團隊命中率高達60%，一哥吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）半場已經拿下21分；湖人方面，上半場失誤多達11次，里維斯拿下14分為全隊最高。

易籃後，連續有球員出現傷勢，東契奇在第3節疑似因為左大腿拉傷退場，無法回歸，接著雷霆多特（Luguentz Dort）也在上籃被蓋火鍋後重摔倒地，隨即退場治療。不過，雷霆似乎沒打算就此罷手，進攻多點開花之下持續擴大優勢，把紫金大軍打到灰頭土臉，勝負大致底定。

雷霆今天團隊命中率54%，吉爾吉斯亞歷山大砍下全隊最高28分、7籃板、7助攻，喬伊（Isaiah Joe）20分次之；湖人方面，里維斯攻下全隊最高15分，因傷退場的東契奇進帳12分，但全隊多達18次失誤，種下敗因。

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