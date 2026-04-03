NBA》湖人輸43分大潰敗！詹姆斯正負值-37超慘 創下多項不名譽紀錄

詹姆斯攤手。（路透）
〔體育中心／綜合報導〕湖人今天以96：139慘遭衛冕軍雷霆血洗，紫金軍團41歲老將詹姆斯（LeBron James）此役正負值-37為全場第2低，他與湖人都寫下多項不名譽紀錄。
詹姆斯今天上場26分鐘，7投3中攻下13分，另有6籃板、2助攻、1抄截與1火鍋，發生2次失誤，正負值是全場最低的+37，僅次八村壘的-39。這是詹姆斯加入湖人以來最低的正負值，也是生涯次低，僅次2018年效力騎士時對上灰狼的-39。
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湖人今天以43分差不敵雷霆，創下隊史第7大分差敗仗，也是2023-24賽季後最大分差的敗仗。此外，這更是詹姆斯生涯第2慘的一敗，僅次於2023年以44分差敗給七六人，寫下多項悲慘紀錄。
詹姆斯賽後坦言，他們都明白雷霆是一支實力強大的球隊，「很明顯從比賽一開始，我們就徹底被打爛了，我們必須做出調整。」湖人今天終止4連勝，目前50勝27敗，位居西部第3名。
LeBron on OKC:— BrickCenter （@BrickCenter_） April 3, 2026
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