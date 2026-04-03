NBA》還在等柯瑞回歸！勇士逆轉騎士差一點 苦吞3連敗

米契爾。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰騎士，即便末節一度逆轉超前，但仍守不住對方關鍵時刻的外線出手，最終勇士以118：111吞下3連敗。

勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）尚無法回歸，近期球隊也吞下2連敗，今天在主場迎戰騎士，柯瑞也在一旁觀戰。即便陣容依舊不完整，勇士在首節仍能和騎士抗衡，首節打完僅以4分落後，但次節米契爾（Donovan Mitchell）跳出，連續命中三分球，助隊擴大領先，而上半場三分球命中率不佳的勇士只能嘗試在籃下搶分，半場打完勇士以47：54落後。

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騎士上半場團隊命中率達50%，米契爾進帳12分全隊最高，勇士沒人得分上雙，桑托斯（Gui Santos）9分最高。

易籃後，勇士拉出一波12：2攻勢，又靠著桑托斯上籃追平，但騎士也很快反擊，末節再度超前。該節還剩9分多鐘時，施洛德（Dennis Schroder）因對吹判有意見而被插了技術犯規，隨後騎士主帥亞特金森（Kenny Atkinson）也吞技術犯規，加上騎士又出現失誤，節奏被打亂，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）逮到機會在外線出手帶隊超前。

兩隊在末節尾聲持續拉鋸，但勇士多次漏掉騎士三分球出手，讓對方連續得分在終場前21秒擴大到6分差，勇士也無力再次逆轉，苦吞3連敗。

騎士今天團隊命中率達到51%，米契爾繳出全隊最高25分，斯特魯斯（Max Strus）24分次之；勇士方面，桑托斯和波傑姆斯基都攻下25分。

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