自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》還在等柯瑞回歸！勇士逆轉騎士差一點 苦吞3連敗

2026/04/03 12:48

米契爾。（路透）米契爾。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰騎士，即便末節一度逆轉超前，但仍守不住對方關鍵時刻的外線出手，最終勇士以118：111吞下3連敗。

勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）尚無法回歸，近期球隊也吞下2連敗，今天在主場迎戰騎士，柯瑞也在一旁觀戰。即便陣容依舊不完整，勇士在首節仍能和騎士抗衡，首節打完僅以4分落後，但次節米契爾（Donovan Mitchell）跳出，連續命中三分球，助隊擴大領先，而上半場三分球命中率不佳的勇士只能嘗試在籃下搶分，半場打完勇士以47：54落後。

騎士上半場團隊命中率達50%，米契爾進帳12分全隊最高，勇士沒人得分上雙，桑托斯（Gui Santos）9分最高。

易籃後，勇士拉出一波12：2攻勢，又靠著桑托斯上籃追平，但騎士也很快反擊，末節再度超前。該節還剩9分多鐘時，施洛德（Dennis Schroder）因對吹判有意見而被插了技術犯規，隨後騎士主帥亞特金森（Kenny Atkinson）也吞技術犯規，加上騎士又出現失誤，節奏被打亂，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）逮到機會在外線出手帶隊超前。

兩隊在末節尾聲持續拉鋸，但勇士多次漏掉騎士三分球出手，讓對方連續得分在終場前21秒擴大到6分差，勇士也無力再次逆轉，苦吞3連敗。

騎士今天團隊命中率達到51%，米契爾繳出全隊最高25分，斯特魯斯（Max Strus）24分次之；勇士方面，桑托斯和波傑姆斯基都攻下25分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中