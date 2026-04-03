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棒球》台灣業餘成棒缺乏競爭力？ 極稀有老將發聲

2026/04/03 13:55

台北興富發投手尤士晉。（記者羅志朋攝）台北興富發投手尤士晉。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕在業餘成棒苦熬10幾年的感受，35歲的台北興富發投手尤士晉最清楚。

尤士晉出身西苑中學、國體大，也崇越科技（全越運動前身）成棒創隊元老，2016年他投入選秀落榜，當時已26歲，後來斷念再挑戰職棒，同年轉戰台北興富發至今，是極少數在業餘棒壇打滾10多年的選手。

「當然想繼續挑戰職棒。」尤士晉坦言，打職棒是夢想，只是球團選才年齡普遍偏低，第一次報名選秀都已25歲，所以選一次就決定放棄，之前還會想要挑戰國手，現在就是以打球為主，平常沒有其他工作，有時會參與台北市政府辦的公益活動，曾投入去花蓮賑災，或去弱勢團體協助手做工藝、餅乾。

即使無法擠進職棒窄門，但尤士晉認為，有球打、有舞台就好，如果有機會的話，未來目標轉任教練，沒機會就回去接貿易家業，「很清楚自己想要追求的東西，我比較幸運一點，無後顧之憂，家人支持我打球，沒辦法打就回去接家業。」

扣除合庫和台電，尤士晉說，甲組成棒很少球員像他打這麼久，台北興富發是生涯最後一站，他打算投到退休、投到不能投為止，也體認到有球打真的很幸福。

台北興富發選手薪水分3個階級，尤士晉月薪5萬多元，另有1個半月的年終獎金，他說，球隊選手屬市府約僱人員，還是會有壓力，隊友也要競爭，球隊設淘汰機制，成績不能太差，很現實的問題是，年輕人會一直進來，比別人差就是等著被取代。

看盡業餘成棒無數風景，尤士晉認為，其實業餘成棒好手還滿多的，只是有些球員還沒被發掘，例如球隊有2、3人還滿有潛力的，很有機會挑戰職棒。

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