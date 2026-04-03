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桌球世界盃》林昀儒強壓中國新星溫瑞博 8強對決張本智和

2026/04/03 14:44

林昀儒。（資料照，取自ITTF官網）林昀儒。（資料照，取自ITTF官網）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2026年澳門世界盃桌球賽男單16強賽，「沉默刺客」林昀儒今以局數4：1強壓世界排名17的19歲中國新星溫瑞博，重返8強即將遭遇「一生之敵」日本一哥張本智和。

24歲的林昀儒，此行展現絕佳狀態，2戰全勝穩居分組第一，繼2024年之後再闖16強，也揮別去年因燈光攪局敗給德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）無緣晉級的陰霾。週五面對來勢洶洶的溫瑞博，世界排行第7的林昀儒熱機迅速，開賽勢如破竹連拿5分，雖從7：1被追至8：5，10：6逼出局點，順勢11：7拿下。林昀儒延續發球與攻擊手感，第2局3：0強勢開局，同樣7：1拉開，11：5再下一城。

第3局溫瑞博調整接發球，展開反撲取得4：0，並把優勢擴大至8：1，11：5止住失血。雖然丟掉1局，林昀儒隨即回穩，第4局擋住對手6：0猛攻，回敬5：0逆襲，11：7拿下也已聽牌。關鍵第5局，林昀儒乘勝追擊，左手正拍強攻奏效，從4：6連下5分，第1個賽末點直接兌現，11：7關門鎖定勝利。

去年7月中國乒超聯賽第二階段，林昀儒曾直落三擊敗代表安徽中程單招基地的溫瑞博；今年初杜哈球星挑戰賽，兩人原有機會32強對決，但小林因身體不適退賽，兵不血刃晉級的溫瑞博，最終也獲亞軍。如今再相逢林昀儒一路壓制後浪，即將強碰世界排名第4的強敵張本智和。

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