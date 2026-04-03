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中職》邦迷深夜冒雨排隊 陳昭如呼籲大巨蛋4月多安排賽事

2026/04/03 15:54

陳昭如（左）。（資料照，記者林正堃攝）陳昭如（左）。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將今天在新莊棒球場舉行本季主場首戰，許多球迷從昨天深夜就冒雨在球場週邊排隊，中午的人潮竟然一路排到中外野，富邦領隊陳昭如表示，清明連假比較容易下雨，希望聯盟與遠雄明年4月可以多在台北大巨蛋安排賽事。

陳昭如指出，中職每年在4月的賽程經常受到天氣影響而延賽，現在有大巨蛋可以避免受到天候因素影響，希望聯盟與遠雄可以透過比較好的規劃與協商，明年4月大巨蛋可以多安排一些場次給球隊，「畢竟當初大巨蛋的設計，就是以球賽為主。」

陳昭如表示，因為開季首戰內野門票已經完售，有預期到今天主場首戰的盛況，新莊地區從昨天半夜就下起大雨，球團知道很多球迷半夜就冒雨排隊很辛苦，今天特別讓商品部提早2小時從上午10點就開始營業，她也與副領隊林威助在場外發放小禮物給球迷。

中職今年3月28、29日在大巨蛋完成開幕2連戰後，整個4月都沒有在大巨蛋安排賽程，場地由演唱會輪流使用，4月10至12日是鄧紫棋《I AM GLORIA》台北站，4月25、26日是日本搖滾樂團ONE OK ROCK《Asia Tour 2026 in Taipei》。

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