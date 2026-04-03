NBA》受傷的東契奇上半場就有不適？ 湖人教頭說明出賽考量

湖人一哥東契奇受傷。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人一哥東契奇（Luka Doncic）今天第三節因左大腿後肌拉傷退場，湖人最終在客場以96比139慘敗西部龍頭雷霆。湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）表示，東契奇將在明天做核磁共振（MRI）檢查，確認傷勢的嚴重程度。

東契奇在上半場尾聲疑似左側後腿大肌不適，第三節他在對位雷霆後衛J.威廉斯（Jalen Williams）時，東契奇在左腳踩地瞬間腿後肌突然緊繃，導致他痛苦地彎腰，最終東契奇雙手掩面躺在地上，讓他在第三節剩下7分39秒時、當時湖人以58比90落後，東契奇自行走回休息室。

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瑞迪克賽後受訪表示，東契奇在中場時間已經接受過治療，並獲得隊醫允許繼續上場，「我們對他做檢查，他接受相關處理並獲准上場。我的意思是，再強調一次，我們不會讓選手冒著受傷的風險繼續出賽。」

東契奇受傷，也可能影響爭奪年度MVP。目前東契奇出賽64場，距離年度個人獎項65場出賽的標準，只差1場比賽。湖人到季末還有5場例行賽，若東契奇無法歸隊，將無緣生涯首座年度MVP。

湖人41歲球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）表示，「在賽季這個階段，這是你最不想看到的情況。當你的球隊擁有一位MVP等級的球員時，最不希望看到的是有人因大腿後肌傷勢倒下...所以我們只能祈禱一切順利，也希望他能盡快康復。」

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