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中職》形容選手「今天100分明天0分」 兄弟教頭盼能更穩定

2026/04/03 17:14

中信兄弟總教練平野惠一。（資料照，記者陳逸寬攝）中信兄弟總教練平野惠一。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕中信兄弟開季至今1勝3敗，剛開季就陷入苦戰。中信兄弟總教練平野惠一透露，前場大比分敗給味全龍賽後，和全隊開會許久，他希望選手們能夠更穩定，而非狀態起伏。

「職棒畢竟不是一週只打1場，很多選手今天100分、明天0分，高低起伏太大了。」平野惠一說，選手當然不可能每天狀態都100分，但希望的是波浪盡量小一些，能維持60至80分，狀態不好時也能有B計畫，這是最好的。

平野說：「今天100分的時候，希望他們不要自滿，狀態欠佳的時候也希望他們能去想，看能做些什麼彌補，尤其狀況不好時更要去思考，是前先想好其他計劃。」

平野舉例，以強勁直球做「吃飯工具」的投手，再怎麼強勁也不可能整年維持好狀態，「雖然直球是武器球，其他的變化球也要多花時間練習，這樣才有其他計劃面對打者。也不希望投手只追求一堆三振、不要只想著好球對決，善用壞球並觀察打者反應，配球可以有更多選擇。」

平野說，棒球是高失敗率的運動，但能成為主力的選手，就有穩定的特質，除了投球、打擊，還有許多可以幫助球隊的細節，棒球也是有很多角色的運動，不管是誰都有機會貢獻。

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