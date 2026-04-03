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匹克球》楊哲明接協會理事長 團隊走訪基層全國巡迴拜會

2026/04/03 18:29

楊哲明（前排中，黑衣）接匹克球協會理事長。（匹克球協會提供）楊哲明（前排中，黑衣）接匹克球協會理事長。（匹克球協會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕我國匹克球協會今日舉行理事長交接，在現場會員見證下，楊哲明從原理事長陳朝鍵手中接下重任，他希望台灣匹克球運動邁入「制度化、國際化、普及化」的嶄新里程碑，並將率領團隊走訪基層，展開全國性巡迴拜會。

楊哲明表示，甫卸任的理事長陳朝鍵勞苦功高，正是台灣匹克球運動的重要推手，在其任內完成組織架構建立與運動扎根等艱鉅任務，「讓匹克球在台灣從無到有，逐步發展成廣受大眾喜愛的運動項目。協會全體成員對陳理事長多年來的無私奉獻，表達最誠摯的感謝。」楊哲明也強調，未來將在既有基礎上深化發展，並提出「完善專業制度、建立排名體系、推廣全民運動、拓展國際視野、優化場地建設」等五大發展核心，致力提升台灣匹克球的競爭力與環境。

除了長遠的發展藍圖，楊哲明也宣布，新團隊即刻展開「全國基層巡迴拜會行動」。新團隊成員將親自走訪各縣市委員會與地方協會，透過面對面溝通，深入收集各地區的發展需求與實務困境，「地方是推動運動最前線的動力，協會必須成為地方最強大的後盾。」未來將針對各縣市反饋的意見，協助地方資源整合、場地優化與人才培訓，達成「資源共享、共存共榮」的目標。

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