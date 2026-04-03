中職》羅力為新莊本季首戰開球 罕見投出超級挖地瓜球

羅力受邀開球。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將今天在新莊棒球場舉行本季主場首戰，邀請轉任國際球探的隊史傳奇洋投羅力開球，睽違近3年再次站上新莊的投手丘，竟然投出早早在本壘前落地的超級挖地瓜球，他笑說，因為球數是2好球沒有壞球，要想辦法把球壓低吊打者出棒，順便考驗捕手張進德的守備能力。

羅力指出，能夠再次站上新莊的投手丘，感覺既熟悉又特別，不一樣的是自己現在不是球員而是球探，但是可以在球迷面前上場還是很開心的事。羅力前次在新莊登板是2023年5月27日，讓味全龍高孝儀擊出外野飛球出局，以中職史上首位不受外籍球員註冊資格限制的洋將身分留下正式出賽記錄。

請繼續往下閱讀...

羅力也與昔日隊友范國宸、戴培峰、張進德、李建勳等人敘舊，他表示，很喜歡富邦這支球隊，也是我想要在退休的地方，今年是富邦接手球隊的第10年，球隊正在做對的事，朝著正確的方向前進，相信未來會有一座總冠軍，「我已經可以預見，拿到總冠軍的畫面，就在不久的將來。」

羅力這次也把家人都帶來台灣，他說，家人上次來台已經是5年前，很開心可以帶他們回來到處看看，當時孩子們的年紀都還小，這次算是讓他們重新認識台灣，「除了球場，也會帶他們去很多以前喜歡的餐廳，吃以前喜歡的東西，昨天還去了夜市。」

羅力受邀開球。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法